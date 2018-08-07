Британский суд снял арест с активов братьев Ананьевых

7 августа, 21:25
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро, включая акции банка "Возрождение".
По данным Myddleton Communications, основной владелец банка "Возрождение" – Дмитрий Ананьев. Ранее он контролировал Промсвязьбанк вместе с братом. Кредитную организацию в июне передали Росимуществу.
Инвесторы Промсвязьбанка потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы получить возмещение денег, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний. 13 июня активы были заблокированы.
Повторные слушания прошли 27 июля. Защита Ананьевых представила свои аргументы, но суд встал на сторону инвесторов. После этого братья внесли 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро в качестве обеспечительного платежа.
Действие блокировки прекратили в связи с обеспечением защиты интересов инвесторов, отметил партнер Lipman Karas Эндрю Форда, представляющий интересы истцов. Он добавил, что в ближайшее время активы снова могут блокировать по новому иску от других инвесторов.
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