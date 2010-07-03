Суд заочно арестовал второго экс-совладельца "Промсвязьбанка"

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил: избрать в отношении Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", – огласил решение судья Юлия Сафина.

Ранее Басманный районный суд столицы заочно арестовал его брата Алексея Ананьева. Его обвиняют в растрате 102 миллиардов рублей. До этого следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Ананьевых.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. Арест наложен на доли Ананьевых в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы. Бизнесменам вменяется хищение кредитных досье и незаконное совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг.

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.

Позже инвесторы "Промсвязьбанка" потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы получить возмещение денег, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролируемых братьями компаний. 13 июня 2018 года активы были заблокированы. Однако в августе того же года суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро.

