Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

16:17
16:17
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя дилерской автомобильной группы "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют по делу о валютных махинациях на четыре миллиарда рублей.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемого", – цитирует Агентство "Москва" судью Евгения Николаева.
По версии следствия, бизнесмен сейчас находится в Австрии и пытается скрыться от уголовного преследования.
Сторона защиты указала на необоснованность требований следователей о заочном аресте.
"Ходатайство не имеет никаких юридических оснований. Сделка по реструктуризации и консолидации активов являлась стандартной корпоративной процедурой, которая не может быть квалифицирована как преступление. В уголовном деле отсутствуют реальные потерпевшие", – заявил адвокат Александр Макаров.
Как считают в СК, Петров вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства компании "Рольф" на счета подконтрольной кипрской компании Panabel Limited. Для этого он изготовил подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости.
В пятницу, 6 сентября, суд также арестовал заочно других фигурантов дела – главу кипрской фирмы Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяну Луковецкую. Они объявлены в международный розыск.
Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул пост главы компании, а в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.
Что теперь будет с "Рольфом" и ценами на авто
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: