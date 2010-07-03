Суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя дилерской автомобильной группы "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют по делу о валютных махинациях на четыре миллиарда рублей.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемого", – цитирует Агентство "Москва" судью Евгения Николаева.

По версии следствия, бизнесмен сейчас находится в Австрии и пытается скрыться от уголовного преследования.

Сторона защиты указала на необоснованность требований следователей о заочном аресте.

"Ходатайство не имеет никаких юридических оснований. Сделка по реструктуризации и консолидации активов являлась стандартной корпоративной процедурой, которая не может быть квалифицирована как преступление. В уголовном деле отсутствуют реальные потерпевшие", – заявил адвокат Александр Макаров.

Как считают в СК, Петров вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства компании "Рольф" на счета подконтрольной кипрской компании Panabel Limited. Для этого он изготовил подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости.

В пятницу, 6 сентября, суд также арестовал заочно других фигурантов дела – главу кипрской фирмы Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывшего гендиректора "Рольфа" Татьяну Луковецкую. Они объявлены в международный розыск.

Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул пост главы компании, а в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.

