Суд заочно арестовал бывшего гендиректора "Рольфа" Луковецкую

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Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего генерального директора автодилера "Рольф" Татьяны Луковецкой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Луковецкой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента ее выдачи в Россию либо задержания на территории РФ", – объявила судья Евгения Николаева.

Луковецкой заочно предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 миллиардов рублей в составе организованной группы. Следствие установило, что она сейчас находится в Испании.

Ранее решение о заочном аресте суд вынес в отношении другой фигурантки дела – директора кипрской компании Panabel Limited Георгии Кафкалия.

Основателя "Рольфа" Сергея Петрова объявили в международный розыск.

Все центры "Рольф" работают в штатном режиме. Следственных действий не проводится.

