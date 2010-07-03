В "Рольфе" отреагировали на возможный заочный арест Сергея Петрова

Фото: СК РФ

Все центры дилерской автомобильной группы "Рольф" работают в штатном режиме. Следственных действий в компании не проводится.

"Сергей Петров основал компанию "Рольф" в 1991 году и долгое время был ее руководителем, но сейчас не является ни сотрудником, ни собственником, ни бенефициаром. Он не оказывает никакого влияния на деятельность компании", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что следствие просит суд заочно арестовать основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Бизнесмена объявили в международный розыск.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статья 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Петров выехал за пределы РФ.

Кроме Сергея Петрова по делу проходят еще несколько человек. В числе подозреваемых – директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, генеральный директор кипрской компании "Панабел лимитед" Георгий Кафкалия.

Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Петров в 2004 году покинул пост главы компании, а в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.

