В "Рольфе" отреагировали на возможный заочный арест Сергея Петрова

14:14
14:14
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Фото: СК РФ
Все центры дилерской автомобильной группы "Рольф" работают в штатном режиме. Следственных действий в компании не проводится.
"Сергей Петров основал компанию "Рольф" в 1991 году и долгое время был ее руководителем, но сейчас не является ни сотрудником, ни собственником, ни бенефициаром. Он не оказывает никакого влияния на деятельность компании", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что следствие просит суд заочно арестовать основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Бизнесмена объявили в международный розыск.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статья 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Петров выехал за пределы РФ.
Кроме Сергея Петрова по делу проходят еще несколько человек. В числе подозреваемых – директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, генеральный директор кипрской компании "Панабел лимитед" Георгий Кафкалия.
Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России. Петров в 2004 году покинул пост главы компании, а в 2007-2016 годах он являлся депутатом Госдумы.
Что теперь будет с "Рольфом" и ценами на авто
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