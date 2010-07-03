Задержан директор департамента развития бизнеса "Рольфа"

Правоохранители задержали директора департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнил ТАСС сотрудник автодилера, "Кайро допросили, после чего задержали".

Накануне в центральный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов подчеркнул, что "Рольф" соблюдает законодательство РФ и готов к сотрудничеству со следствием. При этом основатель "Рольфа" Сергей Петров не исключил, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть связаны с его политической позицией.

Позже стало известно, что в отношении Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. По данным следствия, подозреваемые по подложным документам переводили за границу крупные денежные суммы. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.