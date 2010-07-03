Дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме

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Все дилерские центры компании "Рольф" работают в штатном режиме, обязательства перед клиентами выполняются. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя направления PR-компании Павла Носова.

"Все дилерские центры работают в штатном режиме. Клиентам беспокоиться точно не о чем. По юридической составляющей пока берем паузу", – сказал он.

МВД одобрило заключение с "Рольфом" госконтракта на поставку патрульных автомобилей, следует из материалов сайта госзакупок. Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД собирался закупить у компании 542 автомобиля. Каждая машина стоит 1,8 миллиона рублей.

"Поставка товара по наименованию: патрульный автомобиль (тип 1) (территориальные органы МВД России, находящиеся в Москве и Московской области). Начальная (максимальная) цена контракта: 978,31 миллиона рублей", – сказано в документах.

Ранее сообщалось, что в отношении владельца и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и руководителей группы возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой на 4 миллиарда рублей. Следствие полагает, что в 2014 году Петров из корысти нарушил требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства "Рольфа" на счета кипрской компании "Панабел Лимитед", подконтрольной ему за пределами России.

Утром 27 июня в дилерских центрах "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Компания, однако, заявила, что соблюдает законодательство России и открыта к сотрудничеству с правоохранителями.

