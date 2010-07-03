Гендиректор кипрской компании арестован по делу основателя "Рольфа"

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Басманный суд заочно арестовал генерального директора кипрской компании "Панабел лимитед" Георгия Кафкалия в рамках дела главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. Последний обвиняется в махинациях с валютой на 4 миллиарда рублей.

Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Г. Кафкалия меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ или задержания обвиняемой", – объявила судья.

По версии следствия, в 2014 году Петров из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил деньги, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", на счета подконтрольной ему кипрской компании "Панабел лимитед".

Фигуранты подготовили подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" у "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной цене в 4 миллиарда рублей.

По данным СМИ, Петров находится за границей и не намерен возвращаться в Россию, поскольку опасается уголовного преследования.

Утром 27 июня 2019 года в несколько дилерских центров "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета с обысками. "Рольф" заявил, что компания соблюдает законодательство РФ и готова к сотрудничеству с правоохранительными органами.

