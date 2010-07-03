Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск

11:58
11:58
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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Следствие просит суд заочно арестовать основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Бизнесмена объявили в международный розыск.
"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петрова заочно", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы Басманного районного суда.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Следователи считают, что Петров вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства компании "Рольф" на счета подконтрольной кипрской компании Panabel Limited. Для этого он изготовил подложный договор купли-продажи о приобретении "Рольфом" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости.
Петров выехал за пределы РФ. Он не признает вину и считает, что преследование связано с его политической деятельностью, а обыски являются рейдерским захватом.
28 июня Басманный районный суд отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро.
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