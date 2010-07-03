Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа"

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Басманный районный суд отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Кайро меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 августа", – объявила судья Наталия Дударь.

Судья задавала много вопросов к следователю. Она просила дать обоснование избранию второй по тяжести меры пресечения. Также она упрекала следователя в незнании Уголовно процессуального кодекса. На заседании объявляли перерыв, чтобы следователь мог свериться с УПК и верно указать обоснование данной меры пресечения.

Гражданин Украины Анатолий Кайро в начале заседания указал, что у него есть вид на жительство на территории России до 2021 года. Также он заявил, что мера пресечения в виде домашнего ареста для него чрезмерна.

Ранее сообщалось, что Кайро не признал вину по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж.

Накануне в главный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.

Основатель компании Сергей Петров отметил, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть как-то связаны с его политической позицией.

В отношении Петрова и руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. По данным следствия, они выводили за рубеж крупные суммы денег по подложным документам. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

