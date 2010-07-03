Суд заочно арестовал экс-совладельца "Промсвязьбанка" Ананьева

18:42
18:42
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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Басманный районный суд столицы заочно арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Алексея Ананьева. Его обвиняют в растрате 102 миллиардов рублей, сообщает Агентство "Москва".
О заочном аресте Ананьева ходатайствовал следователь. Он ссылался на то, что тот скрывается от органов следствия и суда. Прокурор позицию следователя поддержал в полном объеме.
Адвокаты предпринимателя настаивала на том, что их подзащитный не скрывается. Юрист Алексей Кирсанов заявил, что Ананьев не был должным образом извещен о возбуждении уголовного дела.
Как полагает следствие, Ананьев причастен к растрате вверенных ему кредитной организацией денег путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг.
Потерпевшей стороной признан "Промсвязьбанк", бизнесмен объявлен в международный розыск.
В мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. Арест наложен на доли в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы.
15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.
Позже инвесторы банка потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний.
13 июня 2018 года активы заблокировали. Однако в августе того же года суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро.
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