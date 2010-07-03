Суд в Москве арестовал экс-банкира из "Нефтяного альянса" Григора

Басманный суд столицы арестовал бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора, который был задержан 17 июля. Экс-банкира подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Арест до 18 сентября", – заявила она. Отмечается, что своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Нефтяной альянс" в 2017 году.
Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. По иску Промсвязьбанка был наложен арест на доли Ананьевых в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы. Как следует их материалов дела, лица, которые контролировали банк до середины декабря 2017 года, заключали убыточные сделки. В результате 15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов.
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