Экс-владелец "Промсвязьбанка" Ананьев обвиняется в растрате 102 млрд рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывшему владельцу "Промсвязьбанка" Алексею Ананьеву предъявлено обвинение в растрате 102 миллиардов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Алексея Ананьева и его брата Дмитрия. Им вменяется статья "Растрата".

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. Арест наложен на доли Ананьевых в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы. Бизнесменам вменяется хищение кредитных досье и незаконное совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг.

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.

Позже инвесторы "Промсвязьбанка" потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы получить возмещение денег, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний. 13 июня 2018 года активы были заблокированы. Однако в августе того же года суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро.

