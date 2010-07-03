СК попросил заочно арестовать экс-владельцев "Промсвязьбанка" Ананьевых

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Следствие просит заочно арестовать обвиняемых в растрате экс-владельцев "Промсвязьбанка" братьев Ананьевых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 160 УК РФ", – сказала Царева.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-владельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей. Арест наложен на доли Ананьевых в ряде компаний, предметы искусства, самолет Bombardier, земельные участки, а также банковские счета и другие активы. Бизнесменам вменяется хищение кредитных досье и незаконное совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг.

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации "Промсвязьбанка", входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.

Позже инвесторы "Промсвязьбанка" потребовали ареста активов Ананьевых, чтобы получить возмещение денег, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний. 13 июня 2018 года активы были заблокированы. Однако в августе того же года суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро.

