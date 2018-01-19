Стал известен отведенный ЦБ братьям Ананьевым срок на продажу "Возрождения"

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ЦБ обозначил срок продажи контрольного пакета акций банка "Возрождение" до середины февраля.

Варианты продажи рассматривались на обсуждении 16 января с участием главы совета директоров "Возрождения" Отара Маргании и зампредов ЦБ Ольги Поляковой и Дмитрия Тулина, сообщает газета "Коммерсантъ". ЦБ проследит за тем, чтобы это не оказалось формальной сделкой.

Вопрос о продаже банка поставил ЦБ после решения о передаче Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ 15 декабря. Ранее Ананьевы планировали продать пакет Отару Маргании, который до 2015 года был владельцем блок-пакета банка и продаж его Ананьевым. При этом рассматривалась возможность в будущем обратного выкупа. Однако регулятор не одобрил этот вариант.

Вопрос также обсуждался с Совкомбанком, Альфа-банком, ВТБ и "Уралсибом". Но там эти сведения не подтвердили.

В 2015 году банк "Возрождение" вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". "Промсвязькапитал" приобрел контрольный пакет банка "Возрождение" и сейчас владеет 52,73 процента обыкновенных акций кредитного учреждения.

В октябре стало известно, что владельцы Промсвязьбанка и банка "Возрождение" решили пока отказаться от объединения кредитных организаций и сосредоточиться на развитии цифрового банка на базе "Возрождения".

Банк России 15 декабря ввел временную администрацию в Промсвязьбанке для поддержки и дальнейшего развития деятельности банка. Для повышения финансовой устойчивость Промсвязьбанка планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС. ЦБ предоставит средства на поддержание ликвидности и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.