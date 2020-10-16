Арестованы подозреваемые в попытке кражи 27 млн рублей у госкорпорации

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Следователи задержали семерых соучастников покушения на хищение 627 миллионов рублей у государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин", – говорится в сообщении.

По информации СК, в марте 2017 года ими были оформлены фиктивные вклады в АО "Торговый городской банк".

Всех фигурантов дела заключили под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия, которые направлены на дальнейший сбор доказательств противоправной деятельности.

Ранее генерального директора "Ренейссанс Констракшн" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 720 миллионов рублей.