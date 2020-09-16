СК возбудил дело в отношении директора фирмы за неуплату налогов на сумму более 59 млн руб

18:41
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В связи с уклонением директора фирмы ООО "Асфин" от уплаты налогов суммой свыше 59 миллионов рублей Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Она рассказала, что генеральный директор данной компании в 2015–2017 годах заключил договоры аренды помещений с шестью ИП. После этого они пересдали помещения и стали уплачивать налоги по упрощенной системе налогообложения.
"Однако фактическим получателем дохода от аренды являлось указанное юридическое лицо. В результате этого ООО "Асфин" не исчислило и не уплатило в бюджет налоги в общей сумме свыше 59 миллионов рублей", – подчеркнула Иванова.
По ее словам, в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для установления всех подробностей совершенного преступления.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, освобождающий часть самозанятых от уплаты налогов. Речь идет о тех, чьи доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум. Таким людям деньги нужны для развития своего дела.
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