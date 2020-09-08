Часть самозанятых предложили освободить от налога

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Законопроект, освобождающий часть самозанятых от уплаты налогов, готовят в Госдуме, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы фракции "Справедливая Россия" Алексея Чепу.
Речь идет о тех, чьи доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум. Чепа отметил, что таким людям деньги нужны для развития своего дела.
Депутат подчеркнул важность получения льгот такой категории самозанятых. Он отметил, что люди, чьи доходы от подобной деятельности не велики, должны получить возможность встать на ноги и зарабатывать.
Чепа сообщил, что данный законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию 2020 года.
Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировано 324,4 тысячи самозанятых. Сообщалось, что их суммарный доход с 2019 года составил более 66 миллиардов рублей. Уточнялось, что общая численность самозанятых достигла 1 миллиона по всей России.
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