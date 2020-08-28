В Москве в качестве самозанятых зарегистрировалось более 324 тыс человек

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Специалисты зарегистрировали 324,4 тысячи самозанятых граждан в Москве. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"На начало июля в Москве было зарегистрировано 324 400 плательщиков налога на профессиональный доход, это более трети от всех российских самозанятых. Их суммарный доход с начала запуска проекта в 2019 году составил более 66 миллиардов рублей", – сказал Ефимов.
Он рассказал, что общая численность самозанятых в стране достигла одного миллиона, уточнив, что ежедневно регистрируются 3,5 тысячи человек. По его словам, в конце 2019 года в стране насчитывалось не более 330 тысяч самозанятых.
Ранее Ефимов сообщал, что только за первое полугодие на 70% выросло число самозанятых граждан. По его словам, в среднем в столице в месяц число самозанятых увеличивается на 20–25 тысяч человек.
Режим самозанятых появился в РФ первоначально как пилотный проект. С 1 июля 2020 года налоговый режим был распространен на всю Россию. Самозанятые самостоятельно отчисляют налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% – если от юридического.
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