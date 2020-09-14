В МВД предложили ввести авансовый налог для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В министерстве внутренних дел предложили ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
В подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции говорится, что для уплаты налога потребуется оформить электронный патент.
Уточняется, что работодателям, которые захотят принять на работу мигранта, нужно будут заполнить специальную форму о включении в реестр, предположительно, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Согласно концепции, при неуплате НДФЛ мигрантам направят постановление об оплате штрафа в течение 15 дней. Отмечается, что в случае отказа власти могут запретить нарушителю работать в России.
В министерстве также считают необходимым отразить в проекте условия найма иностранных граждан, внедрить для иностранцев ID-карту с личными данными, а также создать реестр недобросовестных лиц, которые приглашают на работу зарубежных работников.
Ранее сообщалось, что в МВД хотят обязать иностранцев фотографироваться и проходить медосвидетельствование. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Введение дактилоскопирования приезжих пытаются продвинуть с 2014 года.
В МВД сообщали, что ежегодно в Россию въезжают 17 миллионов иностранцев. Так, в январе – июле 2020 года шесть миллионов человек были поставлены на миграционный учет. Также за этот период были оформлены 707 тысяч патентов на работу. 300 тысяч иностранцев получили гражданство России.
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
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