В МВД предложили ввести авансовый налог для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве внутренних дел предложили ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции говорится, что для уплаты налога потребуется оформить электронный патент.

Уточняется, что работодателям, которые захотят принять на работу мигранта, нужно будут заполнить специальную форму о включении в реестр, предположительно, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Согласно концепции, при неуплате НДФЛ мигрантам направят постановление об оплате штрафа в течение 15 дней. Отмечается, что в случае отказа власти могут запретить нарушителю работать в России.

В министерстве также считают необходимым отразить в проекте условия найма иностранных граждан, внедрить для иностранцев ID-карту с личными данными, а также создать реестр недобросовестных лиц, которые приглашают на работу зарубежных работников.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят обязать иностранцев фотографироваться и проходить медосвидетельствование. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Введение дактилоскопирования приезжих пытаются продвинуть с 2014 года.

В МВД сообщали, что ежегодно в Россию въезжают 17 миллионов иностранцев. Так, в январе – июле 2020 года шесть миллионов человек были поставлены на миграционный учет. Также за этот период были оформлены 707 тысяч патентов на работу. 300 тысяч иностранцев получили гражданство России.

