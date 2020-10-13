Гендиректора "Ренейссанс Констракшн" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 720 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет в Москве предъявил гендиректору организации "Ренейссанс Констракшн" Александру Тарасюку обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным СК РФ, Тарасюк и иные лица из числа руководителей компании заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства в столице. Затем, как уточняют следователи, подозреваемые вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации.

В связи с этим, как заявили следователи, бюджету РФ были не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 720 миллионов рублей. Тарасюк обвиняется по статье УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", расследование продолжается.

Ранее в Москве пресекли крупные финансовые махинации. Несколько человек делали бизнес на незаконных банковских операциях. Злоумышленники обналичивали крупные суммы без разрешения и госрегистрации.