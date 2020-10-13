В Госдуме предлагают освободить от налогов некоторые виды бизнеса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил освободить от налогов социальные предприятия, передает News.ru.
"Надо посмотреть какие-то сферы, наиболее важные для общества. По уходу за инвалидами и за пожилыми людьми – возможно, их вообще надо освободить от налогов, этот бизнес. То же самое с детскими садами – тоже социальное предпринимательство. Надо понять, что это не бизнес в чистом виде", – пояснил Емельянов.
Депутат добавил, что налоговая система должна быть в первую очередь ориентирована на стимулирование полезных видов деятельности, а не на сбор денежных средств с организаций.
Понятие социального предпринимательства официально закрепили в РФ летом 2019 года. Согласно документу, соцпредприятием может считаться та организация, которая обеспечивает занятость отдельных граждан – инвалидов, многодетных родителей и пенсионеров.
Также организации присвоят статус социальной, если она работает в сфере дополнительного образования, реабилитации и ухода на дому, организации отдыха детей, инвалидов и пенсионеров, обучения волонтеров.
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