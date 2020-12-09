Зампрокурора Зеленограда помещен под домашний арест по делу о взятке

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Пресненский районный суд столицы поместил под домашний арест заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова по делу о получении взятки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что об избрании наказания для Махова в виде домашнего ареста ходатайствовали следователи.

Александра Махова задержали накануне. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере".

В конце ноября в Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что она получила деньги от подозреваемого в совершении кражи.

Средства были переданы за непривлечение его к уголовной ответственности. Сотруднице полиции должны назначить наказание, установленное законом, а ее непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

