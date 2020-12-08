Зампрокурора Зеленограда задержан за получение взятки

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Зампрокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Оперативные мероприятия провели отдел по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, столичный главк Следственного комитета, УФСБ по Москве и области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года.