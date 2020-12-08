Свыше 5,7 тыс высокопоставленных чиновников ответили за коррупцию в РФ с 2011 года

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Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

В качестве примера глава Следственного комитета привел уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.

Установлено, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Причем речь не только о деньгах, но и услугах имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра.

Со своей стороны Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капстроительства в эксплуатацию. Чиновника задержали с поличным в его кабинете при получении очередной взятки в размере шести миллионов рублей.

Купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который в дальнейшем обнаружили на руках чиновника. По словам Бастрыкина, вину Попков так и не признал, однако у следствия и без этого собрано достаточно доказательств.

9 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о принятых мерах в области коррупции.

Ранее сообщалось, что врио главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу задержан по делу о получении взятки. По предварительной версии, он получил 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя. Согласно условиям сделки, он не должен был привлекаться к уголовной ответственности и возврату изъятого имущества.