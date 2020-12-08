Свыше 5,7 тыс высокопоставленных чиновников ответили за коррупцию в РФ с 2011 года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
В качестве примера глава Следственного комитета привел уголовное дело, возбужденное против главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова.
Установлено, что в 2018–2019 годах он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. Причем речь не только о деньгах, но и услугах имущественного характера по освобождению от обязанности ООО "Белинвест" оплатить работы по строительству торгово-офисного центра.
Со своей стороны Попков выдал разрешения на строительство и ввод объектов капстроительства в эксплуатацию. Чиновника задержали с поличным в его кабинете при получении очередной взятки в размере шести миллионов рублей.
Купюры были помечены криминалистическим идентификатором, который в дальнейшем обнаружили на руках чиновника. По словам Бастрыкина, вину Попков так и не признал, однако у следствия и без этого собрано достаточно доказательств.
9 декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о принятых мерах в области коррупции.
Ранее сообщалось, что врио главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу задержан по делу о получении взятки. По предварительной версии, он получил 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя. Согласно условиям сделки, он не должен был привлекаться к уголовной ответственности и возврату изъятого имущества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: