Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Ростеха" Лалетину к 8 годам колонии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллу Лалетину к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что отбывать наказание Лалетина будет в колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 133 миллионов 61 тысячи рублей. Как пишет агентство, сторона защиты может обжаловать приговор суда.

Отмечается, что в ходе прений сторон гособвинитель запросил для Лалетиной 10 лет тюрьмы, а также штраф, в три раза превышающий размер инкриминируемых ей взяток, который, по данным следствия, составляет 66,8 миллиона рублей. В эту сумму, в частности, входили отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан Louis Vuitton, соковыжималка и персидский ковер.

Лалетина ушла из "Ростеха" летом 2019 года. В декабре 2020-го Головинский районный суд Москвы отправил ее под домашний арест, а в мае 2021-го Басманный суд столицы ее арестовал.

Тогда же стало известно, что Лалетина также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она устроила на работу 14 "мертвых душ" в столичное представительство входящего в "Ростех" АО "Новосибирский завод искусственного волокна".

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