Суд приговорил экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова к 7 годам тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова к семи годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Там отметили, что Сойникова признали виновным по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Сойникова задержали в начале августа прошлого года. Тогда следствие предложило отправить его под стражу до 1 октября 2022 года.

До этого правоохранители провели обыски у генерал-лейтенанта Сергея Умнова, главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и экс-замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ.

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