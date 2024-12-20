ТАСС: гендиректор "Корпорации развития Курской области" Лукин задержан

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Генеральный директор компании "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Лукина подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.

По данным СМИ, против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Отмечается, что МВД будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца экс-замдиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

В 2023 году обвиняемый, занимая руководящую позицию, заключил соглашение и оплатил работы по строительству укреплений на границе Курской области. В материалах дела указано, что работы уже были выполнены и оплачены другой строительной компанией. В результате произошло нецелевое использование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.