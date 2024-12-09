Курский суд арестовал экс-замдиректора АО "Корпорация развития Курской области"

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Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца экс-замдиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

В 2023 году обвиняемый, занимая руководящую позицию, заключил соглашение и оплатил работы по строительству укреплений на границе Курской области. В материалах дела указано, что работы уже были выполнены и оплачены другой строительной компанией. В результате произошло нецелевое использование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.

По предварительным данным, Грабина обвиняют в необоснованном расходовании денежных средств по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Ранее его обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Ранее суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, объявленного в международный розыск. Также суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. В СК подчеркивали, что в 2021 году фигуранты во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.