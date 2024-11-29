Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны

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Суд заочно арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова, объявленного в международный розыск, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Ранее суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

По данным СК, арест был наложен на имущество Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. В СК подчеркивали, что в 2021 году фигуранты во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.

СК установил, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей также причастны Овчинников, Грачев, Асташкин и Потапов.