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07 ноября, 09:32

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"Известия": задержан экс-глава главного управления уголовного розыска по Петербургу

ФСБ задержала экс-руководителя ГУ уголовного розыска по Петербургу – СМИ

Фото: 15.мвд.рф

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По информации издания, мужчине вменяется превышение должностных полномочий. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее суд Владивостока приговорил вице-мэра города Алексея Ляйфера к 7,6 года колонии строгого режима за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Также ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей.

Ляйфер находился под стражей несколько месяцев. Его дело находилось в производстве с сентября прошлого года.

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