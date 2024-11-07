"Известия": задержан экс-глава главного управления уголовного розыска по Петербургу

07 ноября, 09:32Происшествия
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Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.
По информации издания, мужчине вменяется превышение должностных полномочий. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Ранее суд Владивостока приговорил вице-мэра города Алексея Ляйфера к 7,6 года колонии строгого режима за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Также ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей.
Ляйфер находился под стражей несколько месяцев. Его дело находилось в производстве с сентября прошлого года.
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