"Известия": задержан экс-глава главного управления уголовного розыска по Петербургу

Фото: 15.мвд.рф

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По информации издания, мужчине вменяется превышение должностных полномочий. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее суд Владивостока приговорил вице-мэра города Алексея Ляйфера к 7,6 года колонии строгого режима за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Также ему назначен штраф в размере трех миллионов рублей.

Ляйфер находился под стражей несколько месяцев. Его дело находилось в производстве с сентября прошлого года.