Вице-мэр Владивостока Ляйфер приговорен к 7,5 года колонии за взятку

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края"

Первореченский районный суд Владивостока приговорил вице-мэра города Алексея Ляйфера к 7,6 года исправительной колонии строгого режима за получение взятки и подстрекательство к превышению должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Помимо этого, ему назначен штраф в размере 3 миллионов рублей.

Ляйфер находился под стражей несколько месяцев. Дело находилось в производстве с сентября 2023 года, отметила пресс-служба.

Между тем Следственный комитет возбудил дело о получении взятки в размере 74 миллионов рублей против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса в Тульской области.

В ходе расследования было выявлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая руководящие посты в различных отделах Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки. По данным СК, за вознаграждение подозреваемый обещал общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.