01 ноября, 13:40Происшествия
СК возбудил дело о взятке против представителя подведомственной службы Минтранса
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил дело о получении взятки в размере 74 миллионов рублей против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса в Тульской области, сообщает пресс-служба СК.
В ходе расследования было выявлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая руководящие посты в различных отделах Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки (автомобили и услуги имущественного характера).
По данным СК, за вознаграждение подозреваемый обещал общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.
Следствие подчеркнуло, что сейчас по адресу проживания и работы фигуранта правоохранители проводят обыски, в процессе которых изымаются предметы, которые могут иметь отношение к делу. Также сотрудники СК проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина за взятку в 10 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке