СК возбудил дело о взятке против представителя подведомственной службы Минтранса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил дело о получении взятки в размере 74 миллионов рублей против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса в Тульской области, сообщает пресс-служба СК.

В ходе расследования было выявлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая руководящие посты в различных отделах Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки (автомобили и услуги имущественного характера).

По данным СК, за вознаграждение подозреваемый обещал общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.

Следствие подчеркнуло, что сейчас по адресу проживания и работы фигуранта правоохранители проводят обыски, в процессе которых изымаются предметы, которые могут иметь отношение к делу. Также сотрудники СК проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина за взятку в 10 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.