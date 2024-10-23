Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Горлов задержан за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Правоохранители задержали с поличным бывшего исполняющего обязанности замглавы Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в размере шести миллионов рублей, которую он требовал у представителя "Севастопольгаз" (передана в госсобственность региона. – Прим. ред.). Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, посредником в передаче средств выступил приятель Горлова Максим Ларин. На допросе они оба признали вину.

По информации следствия, Горлова задержали в августе этого года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ларину же предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа. Басманный суд Москвы арестовал Горлова до конца октября.

На фоне случившегося губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова с занимаемой должности. Он выразил сожаление, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне следует наказание.

До этого глава администрации Керчи Святослав Брусаков сложил полномочия после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Его место занял Олег Каторгин, который ранее работал в должности замглавы.