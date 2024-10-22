Адвоката экс-сенатора Арашукова задержали с поличным при передаче взятки

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Силовики задержали одного из адвокатов экс-сенатора Рауфа Арашукова при передаче взятки в три миллиона рублей от своего клиента, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ближайшее время задержанному могут предъявить обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве.

Отмечается, что адвокат ранее регулярно посещал осужденного на пожизненный срок Арашукова в исправительной колонии "Черный Дельфин". При этом он не участвовал в защите экс-сенатора в Мосгорсуде и апелляционной инстанции.

Ранее стало известно, что Арашуков передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области через своего адвоката взятку за создание комфортных условий. В обмен на три миллиона рублей он просил получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

При этом сотрудник колонии сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы. По данному факту против экс-сенатора возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. В конце 2022 года суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы за организацию убийств, в том числе зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Отца Арашукова также заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.

Позже суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора и его отца. Решение Мосгорсуда после рассмотрения апелляции защиты Арашуковых оставили без изменений.