СК возбудил дело против экс-начальника управления Минобороны Оглоблина за взятку

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина за взятку в 10 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора.

По версии следствия, в 2016–2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятку за общее покровительство при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны. Дело расследует Главное военное следственное управление.

14 мая арестовали бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. У него также изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте.

В 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждает следствие.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем.