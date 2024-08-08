Военный суд сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова

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Второй Западный окружной военный суд сократил срок ареста начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, на месяц – до 12 сентября, при этом оставив его в СИЗО, передает РИА Новости.

Решение было принято после рассмотрения судом жалобы защиты на продление ареста Кузнецова 235-м гарнизонным военным судом до 12 октября.

При этом на заседание не допустили журналистов. Как пояснил судья, это было обговорено еще на этапе поступления материалов в суд.

14 мая правоохранительные органы арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении Кузнецова стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном.

По версии следствия, Мартиросян, арестованный по обвинению в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", дал взятку Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на сумму в размере свыше 30,5 миллиона рублей. Подозреваемый, по данным СМИ, не признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.