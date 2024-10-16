Суд арестовал 29 банковских счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

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Суд арестовал 29 счетов в банках и 6 объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Так, по ходатайству следствия суд арестовал земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в том же районе, землю в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1 100 "квадратов" на этой земле, а также квартиру на Ярцевской улице в Москве. 29 счетов генерала были открыты в трех банках России.

Кузнецова арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждает следствие.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной дела стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном.

На заседании в августе Кузнецов отказался признавать свою вину. Его адвокат Марина Финкель пообещала использовать все предусмотренные законом способы для доказательства невиновности своего подзащитного.

