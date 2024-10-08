Суд взыскал в пользу государства с осужденных экс-следователей более 7 млрд руб

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Балашихинский суд Подмосковья потребовал взыскать с осужденного экс-следователя СК Марата Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко свыше 7,8 миллиарда рублей в счет погашения ущерба по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, суд потребовал взыскать с Тамбиева еще 277 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за его преступные действия.

Возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району Тамбиева арестовали в марте 2022 года. Выяснилось, что он в процессе расследования дела Infraud Organization вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Сам Тамбиев вину не признал, а получение денег отрицает.

Также арестовали и экс-следователя Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации, чтобы найти в них криптовалюту и перевести адреса электронных криптокошельков Тамбиева.

В результате Тамбиева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, приговорив к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко назначили 9 лет колонии.

