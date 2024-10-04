ТАСС: два адвоката задержаны в Москве по подозрению в получении взятки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два адвоката – Ушкалов и Шевцов – задержаны в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

С задержанными проводятся следственные действия, уточнил собеседник агентства.

Ранее бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Махачев обвиняется в получении взятки в размере 30 миллионов рублей.

Столичный суд также назначил ему штраф в размере 115 миллионов рублей. Более того, он лишен права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет.