ТАСС: два адвоката задержаны в Москве по подозрению в получении взятки

04 октября, 21:40Происшествия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Два адвоката – Ушкалов и Шевцов – задержаны в Москве по подозрению в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.
С задержанными проводятся следственные действия, уточнил собеседник агентства.
Ранее бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Махачев обвиняется в получении взятки в размере 30 миллионов рублей.
Столичный суд также назначил ему штраф в размере 115 миллионов рублей. Более того, он лишен права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет.
Экс-начальник вещевого управления МО РФ Демчик арестован по подозрению в получении взятки