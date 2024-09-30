Суд приговорил экс-советника главы Дагестана Махачева к 10 годам колонии за взятку

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Osman.Makhachev

Экс-советник главы Дагестана Осман Махачев отправится в колонию строгого режима на 10 лет за взятку в размере 30 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Бабушкинский суд Москвы.

Махачева обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ему также назначен штраф в размере 115 миллионов рублей. Кроме того, подсудимого лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 19 ноября.

По данным суда, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей.

