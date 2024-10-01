РИА Новости: фигурантам дела о некачественных бронежилетах добавили статью о взятке

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Двум фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в армию добавили статью о даче взятки. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

"Генеральному директору ООО ГК "Пикет" Андрею Есипову, а также финансовому директору Виктории Антоновой, помимо статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ)", – указано в сообщении.

ГСУ СК РФ возбудило 3 апреля уголовное дело на гендиректора группы компаний "Пикет" Есипова и финансового директора Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по факту хищения средств в рамках реализации госконтракта на поставку бронежилетов для нужд Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны России не менее 2,4 миллиарда рублей. Речь шла о 20 тысячах бронежилетов, которые не отвечали требованиям, предъявляемым российским министерством обороны.



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