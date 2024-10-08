Экс-следователь СК осужден на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Балашихинский суд Подмосковья приговорил экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, эквивалентной 7,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Кроме 16-летнего срока, экс-следователю СК РФ назначен штраф в размере 500 миллионов рублей.

Тамбиева, который возглавлял следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Во время расследования дела Infraud Organization следователь вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Сам Тамбиев вину не признал, а получение денег отрицает.

Также арестовали и экс-следователя Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации, чтобы найти в них криптовалюту и перевести адреса электронных криптокошельков Тамбиева.

