Покинувший СИЗО экс-сенатор Шпигель будет госпитализирован

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Бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля, осужденного на 11 лет колонии по делу о взятке и освобожденного от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, госпитализируют. Об этом заявил ТАСС его адвокат Олег Сорокин.

По словам адвоката, Шпигель уже покинул СИЗО "Матросская Тишина". Он также рассказал, что все арестованные ранее печатные издания Шпигеля реализуют для погашения штрафа, назначенного судом в качестве дополнительного наказания.

5 ноября Преображенский суд Москвы принял решение освободить Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания из-за проблем со здоровьем. Шпигель, которому осталось провести в колонии 7,4 года, упоминал о том, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за состояния его здоровья заседание суда проходило по видеосвязи из СИЗО, когда он находился в больнице.

Измайловский суд в 2021 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в размере 20 миллионов рублей. По словам бывшего чиновника, деньги предназначались на проведение избирательной кампании.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

В свою очередь, Белозерцева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере.