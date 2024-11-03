ТАСС: замначальника тыла Росгвардии Мирзаев арестован за взятку

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Военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за взятку, передает ТАСС.

По информации СМИ, Мирзаев требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей, если не получит деньги.

Компания перевела генералу деньги через посредника. Сейчас они оба задержаны.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о получении взятки в размере 74 миллионов рублей против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса в Тульской области.

В ходе расследования было выявлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая руководящие посты в различных отделах Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки (автомобили и услуги имущественного характера).