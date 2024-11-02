Столичный суд рассмотрит дело адвоката Ганелиной о посредничестве во взятке

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Суд Москвы рассмотрит дело адвоката Лины Ганелиной, которая обвиняется в посредничестве во взятке в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает столичный Следственный комитет в своем телеграм-канале.

В ходе расследования было установлено, что Ганелина убедила своего клиента предложить должностным лицам правоохранительных органов и судебной системы взятку за изменение меры пресечения и назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Посредником, который ввел Ганелину в заблуждение, оказался человек, утверждавший, что у него есть знакомые среди должностных лиц, способных повлиять на ситуацию. Однако он планировал присвоить деньги себе.

В дальнейшем, 19 декабря 2023 года, обвиняемая получила от матери своего клиента 25 миллионов рублей. Эти средства она должна была передать через посредника в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов. После этого ее задержали сотрудники ФСБ на месте предполагаемого преступления.

По итогу следователи собрали доказательства вины Ганелиной и направили уголовное дело в суд.

Между тем Следственный комитет возбудил дело о получении взятки в размере 74 миллионов рублей против высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса в Тульской области.

В ходе расследования было выявлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая руководящие посты в различных отделах Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки. По данным СК, за вознаграждение подозреваемый обещал общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.