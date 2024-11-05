Экс-сенатор Шпигель освобожден от отбывания наказания из-за проблем со здоровьем

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Преображенский суд Москвы принял решение освободить экс-сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания (7,4 года) из-за проблем со здоровьем, сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Натальи Бехтеревой.

Шпигель упоминал о том, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. В связи с состоянием его здоровья заседание суда проходило по видеосвязи из СИЗО, когда он находился в больнице.

Измайловский суд в 2021 году приговорил его к 11 годам колонии за взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в размере 20 миллионов рублей. По словам бывшего чиновника, деньги предназначались на проведение избирательной кампании.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Белозерцева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере.