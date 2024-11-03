РИА Новости: фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину

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Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, Эдуард Полянский, признал вину и начал давать показания на других фигурантов, сообщает РИА Новости со сслыкой на официальные судебные документы.

Полянский написал явку с повинной, а его показания, изобличающие остальных фигурантов, свидетельствуют о том, что он не пытается препятствовать расследованию, утверждается в этих бумагах.

При этом его защита в апелляционной жалобе на продление ареста указывала, что он никогда не скрывался, ни разу не был вызван в орган следствия и не может уехать из страны, поскольку его заграничный паспорт находится у следователя.

Полянский проходит по делу в качестве обвиняемого в даче крупной взятки.

Воронов был арестован в Москве в начале июля. Позже суд продлил ему арест до 1 декабря. Следователи считают, что он, исполняя обязанности вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей некой организации. Она заключалась в выполнении и оплате дизайнерских услуг в доме, который принадлежит его семье.

Взятка была передана Воронову за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.