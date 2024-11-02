Утверждено обвинительное заключение по делу полковника ГАБТУ МО Тимофеева

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Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева, который обвиняется в получении взятки в размере 3 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявила его адвокат Юлия Нитченко.

Собеседница агентства отметила, что часть документов была проигнорирована. Это, по ее мнению, говорит о фальсификации дела, которое вскоре направят в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения.

Защита Тимофеева рассказала ТАСС, что обжаловала все решения и действия следствия и прокуратуры, которые считает незаконными. В суде она планирует настаивать на возвращении дела на доследование.

Полковника задержали 24 августа прошлого года. Ему предъявлено обвинение в получении более 2,9 миллиона рублей за совершение действий в пользу коммерческой организации, а также в покровительстве при исполнении госконтракта с вымогательством взятки.

Ранее суд назначил бывшему главе ГУ связи Минобороны Сергею Слюсарю штраф в 2,5 миллиона рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководства завода "Телта".

Кроме него, виновными в мошенничестве и дачи крупной взятки признаны гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина. Каждого из них также оштрафовали на 2,5 миллиона рублей.