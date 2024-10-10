Экс-глава ГУ связи Минобороны Слюсарь оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку

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Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил экс-главе Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю штраф в 2,5 миллиона рублей за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководства завода "Телта". Об этом ТАСС заявили в суде.

Также в мошенничестве и даче крупной взятки признаны виновными гендиректор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главбух предприятия Елена Гришина. Каждый из них оштрафован на 2,5 миллиона рублей.

В прениях сторон прокурор требовал для Гришиной 7 лет и 8 месяцев колонии, Высокова – 8 лет, Слюсаря – 7 лет колонии, рассказали в суде.

Ранее правоохранители задержали начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в виде Porsche Cayenne. Она руководит Управлением ФНС по ЯНАО с 2019 года.

До этого суд отправил под стражу замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову. По данным инстанции, в конце 2023 года женщина в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей.